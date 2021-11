LEMIEUX, Yves



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 novembre 2021, à l'âge de 58 ans est décédé subitement monsieur Yves Lemieux, conjoint de madame Brigitte Breton, fils de feu madame Irène Rouillard et de monsieur feu Egide Lemieux. Il demeurait à Saint-Gervais-de-Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h30.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Brigitte, ses enfants: Sandra (Steve Latulippe) et Patricia (Mathieu Laprise); ses petits-enfants: Émy, Antoine, Chloé et Tommy; son frère et ses sœurs: feu Lise, Bertrand (Colombe Plante), Lorraine (Bertrand Labrecque), Suzanne (Denis Gonthier) et Diane (Jacques Létourneau); ses beaux-parents: Thérèse Lapierre et Gérard Breton ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Breton: Christiane (Raynald Isabelle), Monique (Yvon Lapointe), Lise, France (Yvon Laflamme), Daniel et Marilyn (Pierre Larochelle). Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire