MAURICIO, Alberico

À son domicile, le 9 novembre 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Alberico Mauricio, époux de dame Isabel Aleixo, fils de feu Joao Mello Mauricio et de feu Albertina Fagundo. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 26 novembre 2021 de 18 h à 21 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Isabel; ses fils: Georges et Jean-François Mauricio, sa petite-fille Eva Mauricio; ses sœurs: Aliazinha (Clautilda) et Hélène; ses belles-sœurs: Johanne Alexio (Antonio Resendese) et Maria Couto, son neveu adoré José Francisco, ainsi que ses autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s dont Colette Tremblay qui l'a assisté tout au long de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca.