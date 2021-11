WHITE, Wellie



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de Wellie White, survenu à la Résidence Sainte-Geneviève, le 5 novembre 2021, à l'âge de 90 ans. Il était le fils de feu Juliette Barbeau et de feu Joseph G. Henri White. Il était l'époux de feu Claudette Parent. Il habitait à Québec.L'inhumation des cendres se tiendra le lundi 22 novembre 2021 à 11h30 au cimetière St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette à Loretteville. Il laisse dans le deuil sa fille Sylvie (feu Jean-Rock Ouellet), plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces et des amis très chers. Outre ses parents et son épouse, il est allé rejoindre ses frères et sa sœur : feu Georges (feu Fernande Durand), feu André (Berthe Grenier), feu François (feu Claire Martineau), feu Thérèse (feu Paul-Émile Renaud), feu Marc (feu Cécile Légaré) et feu Jean (Lucille Savard); son beau-frère feu Jean-Paul Parent (feu Lorette Bélanger) et sa belle-sœur feu Estelle Parent (feu Marcel Rochette). Il était également le beau-frère d'Annine Parent (feu Gérard Fortin). La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel de la Résidence Sainte-Geneviève pour l'attention portée envers monsieur White et leur professionnalisme.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.