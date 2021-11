Ce samedi à Télé-Québec: Gregory Charles et ses invités remontent le temps jusqu’à l’époque des cabarets

Montréal a longtemps été la seule ville en Amérique du Nord où les chanteurs et les musiciens noirs pouvaient partager la scène des cabarets avec les artistes blancs, ce qu’on a appelé «The Montreal Way», un fait historique ignoré par la majorité d’entre nous.

La métropole québécoise innovait à l'époque en embrassant la diversité, et encore aujourd’hui, ce mariage des cultures résonne à travers la Belle Province, croit Gregory Charles, qui propose de remonter le temps en chansons dans l’émission spéciale «Autour de minuit – Un cabaret historique», qui sera diffusée samedi soir à Télé-Québec.

Pour l’occasion, il invite les amateurs de belle musique à plonger dans l’univers des cabarets, couvrant une large période allant de la période de la prohibition jusqu’aux années 1970, en passant par la génération Motown et toute l’influence latino-américaine qui a donné une saveur unique à Montréal.

Boogat, Queenie Clément, Rhodnie Désir, Patsy Gallant, Oliver Jones, Heidi Jutras, Kim & Jackie Richardson, Mamselle Ruiz et René Simard nous ramènent dans un Montréal méconnu pour les uns, inoubliable pour les autres, alors que la ville était la Las Vegas du Nord.

«Montréal a un historique de ville ouverte et de ville de mixité, a dit Gregory Charles en entrevue avec l’Agence QMI. Le "Montreal Way", ça veut dire: peu importe la couleur, peu importe les horizons, tu peux te retrouver sur la scène et dans la salle, et triper musique.»

«Mon père et ma mère ont pu se marier en 1967 à Montréal, a-t-il enchaîné. Un mariage entre un homme noir et une femme blanche, c’était illégal dans une trentaine d'États américains. Nous, on était plus progressifs que ça, et Montréal est le résultat de cette expérience multiculturelle commencée dans les années 1920. Elle bénéficie aujourd’hui d’avoir été plus progressiste et ouverte sur le mariage des cultures que le reste de l’Amérique.»

Gregory Charles mentionne que les cabarets de la communauté noire ont en quelque sorte pavé la voie à l’émergence de la musique québécoise.

«À mon avis, je ne suis pas sûr que les Canadiens français ouvrent des cabarets à partir des années 40 et 50 s’il n’y a pas cette expérience des cabarets de la communauté noire. Ça n’enlève rien aux francophones, ça fait juste dire que ç’a été important, car c’est ça qui a aussi mené à l’émancipation de la musique québécoise. Sinon, jusqu’aux années 1960, c’est essentiellement de la musique française, outre La Bolduc.»

Jackie Richardson, qui a vécu l’époque des cabarets, témoigne dans l’émission de 90 minutes de la vitalité des cabarets de Montréal. Elle rend également hommage à Oscar Peterson en chantant, avec d’autres, la pièce «Hymn to Freedom» de ce monument.

«Pendant des décennies, Montréal était considérée comme LA place du divertissement. De partout dans le monde. Des États-Unis, de l’Europe, les gens venaient à Montréal et c’était vivant et magique. Quand on faisait du cabaret, c’était tellement inclusif pour toutes les formes d’art. Et les gens ici, au Québec, apprécient l’art», a-t-elle dit.

Oliver Jones, 87 ans, qui ne joue pratiquement plus de piano, est l’un des derniers artistes encore vivants à avoir vécu l’époque des cabarets de la communauté noire. Il témoigne lui aussi de son admiration pour Oscar Peterson, qui a été «son inspiration».

L’émission spéciale «Autour de minuit – Un cabaret historique» sera diffusée ce samedi, à compter de 21 h, à Télé-Québec.

