Ces thermostats assureront votre confort tout en épargnant

Il y a quelques semaines, j’ai fait installer un thermostat intelligent Mysa pour plinthes ou radiants électriques et, encore plus facile, connecté un thermostat intelligent sans fil qui remplace la télécommande de ma thermopompe.

Un mot sur l’entreprise Mysa basée à Terre-Neuve dont les produits font les manchettes de plus importants médias électroniques, comme Wirecutter, du New York Times, et pour ce qui est de la qualité du français du site GetMysa, elle est sans reproche.

Et même si nous avons au Québec l’électricité parmi les moins chères en Amérique, ce n’est pas une raison pour ne pas équiper son domicile de thermostats intelligents et connectés qui remplaceront judicieusement les modèles archaïques qui ont été installés par millions dans nos maisons.

Mysa

Économies jusqu’à 30 %

En contrôlant intelligemment la température et la climatisation, un thermostat intelligent peut augmenter considérablement l'efficacité du chauffage: selon l'Agence américaine de protection de l’environnement, de nombreux propriétaires peuvent espérer économiser jusqu'à 30 % sur leurs factures annuelles en utilisant un thermostat intelligent par rapport à un thermostat non programmable. Et selon les chiffres de Mysa plus conformes à notre climat qu’à celui des É.-U., l’économie atteindrait jusqu’à 26 %.

Connectés sans fil à nos routeurs et à nos téléphones intelligents, il devient facile de gérer le chauffage en fonction de ses besoins et ce, où que vous soyez dans le monde.

J’ai fait installer par un électricien le thermostat pour plinthes et radiants Mysa en même temps qu’une série de petits travaux électriques. À propos du thermostat, celui-ci est conçu pour être facilement installé par tout bon bricoleur, du moment que le disjoncteur est coupé pendant le remplacement.

Mysa

Une fois installé et sous tension, on peut aisément modifier la température en appuyant les flèches sur la surface tactile.

Mais la magie s’opère dès que l’on dégaine son téléphone intelligent pour installer l’une ou l’autre des versions iOS pour iPhone et Android pour les appareils compatibles.

Mysa

Une fois l’application installée, il suffit de suivre les étapes pour d’abord enregistrer son réseau WiFi dans l’appli Mysa, puis pour jumeler celle-ci au thermostat. Soyez patient, le couplage peut prendre quelques minutes.

À propos, télécharger le manuel est toujours un bon moyen pour se familiariser avec les produits.

Avantages

Les plinthes chauffantes sont généralement contrôlées par des thermostats individuels à chaque unité – ajouter des thermostats intelligents apporte un énorme avantage, car cela vous permet de contrôler toutes vos unités en même temps plutôt que de le faire manuellement dans chaque pièce.

En bref les avantages d’un thermostat intelligent :

L’application vous permet de programmer votre thermostat en fonction de votre horaire.

Le mode vacances pour économiser en tout temps pendant toute la durée du voyage.

Possibilité de contrôler plusieurs Mysa en zones de chauffage sur l’application.

Géorepérage pour détecter la présence d’un membre de la famille afin de ne pas payer pour chauffer une maison vide.

Rapports de consommation détaillés sur l’appli Mysa pour voir ce qui a été consommé.

Le thermostat Mysa gère votre chauffage de plusieurs manières différentes. Vous pouvez utiliser un programme hebdomadaire prédéfini, recommandé par Energy Star, ou créer un programme personnalisé à l'aide d'un assistant. L'assistant pose quelques questions simples concernant l'heure à laquelle vous vous réveillez et vous vous couchez, la fréquence à laquelle vous quittez la maison et les points de consigne de veille, d'accueil et d'éloignement que vous préférez. La fonction Early Start (démarrage anticipé) est un paramètre facultatif qui permet d'apprendre combien de temps il faut pour chauffer une pièce donnée et d'ajuster le programme pour que tout soit chaud à l'heure.

Thermostat Mysa pour climatiseurs et thermopompes

Si vous avez comme moi une thermopompe bibloc, vous pouvez elle aussi la gérer sur votre téléphone intelligent.

Dans son cas, nul besoin d’un électricien, il suffit de placer le thermostat en ligne de vue de l’appareil, de suivre les mêmes étapes de connexion au routeur détaillées sur son téléphone intelligent et de faire reconnaître la télécommande de l’appareil par le nouveau thermostat. L’opération a pris quelques minutes en pointant la télécommande au capteur infrarouge du thermostat Mysa qui a reconnu les commandes sans fil de ma thermopompe Senville, une marque peu connue achetée sur eBay il y a plusieurs années.

Petit revers à la procédure, si le thermostat affiche bien les degrés en Celsius, l’affichage sur la thermopompe elle-même est passé en Fahrenheit.

La boîte contient le nécessaire pour un montage sur table ou mural.

Pour ces thermostats, vous pouvez les connecter avec les applications Domicile (HomeKit) et Siri d’Apple, l’Assistant Google, SmartThings et IFTTT.

À tous, bon hiver !