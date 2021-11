GIROUX, Jean-Claude



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Jean-Claude Giroux, survenu à Québec le 5 novembre 2021, à l'âge de 84 ans. Il était l'époux de Nicole Deschambault, le fils de feu Claire Payette et de feu Gaston Giroux. Il habitait à Québec.L'inhumation des cendres de M. Giroux se fera en toute intimité au cimetière St-Charles, 1460 boul. Wilfrid-Hamel, Québec (QC) G1N 3Y6. Il laisse dans le deuil son épouse Nicole Deschambault; ses enfants : Catherine (Tony Côté) et Simon; son petit-fils Matthew; son frère René (feu Thérèse Asselin) et sa sœur Aline (Adjutor Bernard); sa belle-sœur Suzanne Deschambault (André Latour) ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Il était le membre fondateur du Club Optimiste de Duberger. Outre ses parents, il est allé rejoindre son frère Marcel (feu Gisèle Bernard), sa sœur Colette (Albert Labrie), son beau-frère Guy Deschambault et sa belle-sœur Micheline Deschambault, décédés avant lui. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à tout le personnel des soins intensifs de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, téléphone : 418 656-4999.https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/DI2019/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.