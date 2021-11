ANCTIL, Lucien



À son domicile, le 12 novembre 2021, à l'âge de 98 ans et 7 mois est décédé paisiblement monsieur Lucien Anctil, époux de feu dame Yolande Pelletier. Fils de feu dame Yvonne Gauvin et de feu monsieur Victor Anctil, il demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Il laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Bruno Robert), Micheline (Marius Lévesque), Myrrianne (Pierre Chouinard), Claire (Robin Dubé), il était aussi le père de feu Richard (Renée Morin). Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Louise, Bernard, Hélène, Benoit, François, Sandy, Stéphanie, Sophie, Vincent et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Arianne, Olivier, Laurie-Ève, Émy, Raphaël et Rose-Émilie. Il était le frère et le beau-frère de: feu Paul (feu Dolorès Pelletier), feu Gemma (feu Paul Legros), feu Léo (feu Rolande Robichaud), feu Laurent (Yvette Guillemette), feu Aline, Noël (Claire Pelletier). Il rejoint également ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pelletier. Sont aussi affectés par son départ de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de la résidence La Villa Joie de Vivre ainsi qu'au personnel soignant des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour leur présence et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation qui vous tient à cœur. Divers formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi le 20 novembre 2021 de 11h à 13h45.suivies de la déposition des cendres au cimetière paroissial "Bellevue".