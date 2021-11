DUBÉ, Stéphanie



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 13 novembre 2021, est décédée à l'âge de 38 ans et 7 mois Mme Stéphanie Dubé; fille de Mme Diane Dumais et de feu M. Jean-François Dubé. Elle demeurait à Saint-Pascal autrefois à Saint-Philippe-de-Néri. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à la, de 12 h à 13 h 20.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil sa mère, Diane Dumais (feu Jean-François Dubé). Elle était la sœur de feu Émilie (Keven Martin). Elle laisse également dans le deuil sa nièce, Marianne; ses oncles et tantes : Denis Dumais, sa marraine Carole Dumais, Michel Dumais (Nancy Moreau), Denise Dubé (Conrad Cayer), Danielle Dubé (Denis Morin), Micheline Dubé, Carole Dubé; ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel de la résidence À la Petite Villa de Saint-Pascal pour les bons soins prodigués et un merci très spécial au personnel des soins palliatifs du 3e étage de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour votre compassion et votre écoute. Vous faites LA différence dans un moment difficile. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Huntington du Québec, 2300 Boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H3H 2R5. La direction des funérailles a été confiée à la