JOBIN, Réjean



À son domicile, le 12 novembre 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé paisiblement, monsieur Réjean Jobin, époux de madame Madeleine Racine. Il était le fils de feu madame Jeannette Lajeunesse et de feu monsieur Maurice Jobin. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 14h au salon commémoratifSes cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert. Monsieur Jobin laisse dans le deuil son épouse madame Madeleine Racine; son fils Éric. Il était le frère de: feu Jacques (Claudette St-Laurent), Gilles (Solange Couture), feu Michel (Francine Fortin), Pierre (Louise Drouin), Denis (Diane Racine), Marc-André (Carole Racine), feu Claude, Jean (Françoise Giroux), René, Christian (Anne Mercier) et feu Robert (Esther Giguère). Il était le beau-frère de: Jean-Yves (feu Gilberte Tremblay), feu Gisèle, André, Marcel (feu Monique Rousseau), Réjean (Marlène Lebel) et feu Lise (Denis Dugal). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'équipe de soins palliatifs à domicile du CLSC Orléans pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, www.cancer.ca