DEMERS, Gérard



Au Centre d'hébergement Paul-Gilbert, le 12 novembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Gérard Demers, époux de feu madame Noella Marcoux, fils de feu Louis Demers et de feu Yvonne Turgeon. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : Guylaine (Richard Pinault) et Michel (Sandra Carignan); ses petits-enfants : Maxine Pinault (Stéphane Mailhot), Justine Pinault, Audrey Demers (Maxime Desrochers); son frère et ses soeurs : René (Marie-Paule Bernier), Louiselle (André Lachance), Louise (André Tremblay), Nicole (Roland Michaud), Berthe (Jean-Robert Vaillancourt) et Julienne (Grégor Trojan); ses belles-soeurs et ses beaux-frères : Jeannine Lefebvre (feu Roger Demers), Marie-Paule Bergeron (feu Fidèle Demers), Ovide Marcoux (Huguette Labbé) et Agathe Marcoux; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un grand merci au personnel de l'unité de courte durée gériatrique de l'Hôtel-Dieu de Lévis et au personnel de l'unité Oasis du CHSLD Paul-Gilbert. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, https://cancer.ca/fr/ways-to-give/personal-donation.à compter de 13h.