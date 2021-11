RACINE, Madeleine



Au CSSS Québec-Nord - Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 6 novembre 2021, à l'âge de 86 ans et 8 mois, est décédée madame Madeleine Racine, épouse de monsieur Jean Couture, fille de feu madame Berthe Belley et de feu monsieur Roméo Racine. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son époux Jean Couture; ses enfants: Richard, François, Marie (Michel Grenier) et Jean (Martin Caillé); ses petits-enfants: Thomas Grenier et Charles Grenier; son frère et sa sœur: Pierre Racine, Suzanne Monast; ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. Nous aimerions exprimer notre immense reconnaissance au personnel du CHSLD de Ste-Anne-de-Beaupré qui nous a soutenus à tous moments et qui lui a prodigué l'aide et tous les soins nécessaires tout au long de ce passage obligé.