Des jeunes gardent le masque pour camoufler leur visage

Lundi, des milliers d’élèves du secondaire ont finalement eu le droit de retirer leur masque en classe. Pourtant, une bonne majorité d’entre-deux ont préféré le garder, provoquant bien des questionnements chez les enseignants.

Si au départ, les adultes ont pensé que les ados étaient devenus habitués au masque et souhaitaient continuer de se protéger, la réalité semble être complètement différente.

Selon une maman créatrice de contenu sur TikTok, les jeunes seraient devenus habitués à l’idée de cacher une partie de leur visage et ne souhaiteraient plus le dévoiler.

«Ma fille m’a dit que sur 30 élèves, seulement trois ont retiré le masque dont elle, et les 27 autres le gardent... Pas parce qu’ils ont peur de la COVID, mais parce qu’ils ont développé une insécurité avec leur visage», raconte Geneviève Adam sur son compte TikTok.

«Ma fille m’a dit qu’ils se trouvent plus à l’aise avec leur masque, ils se trouvent plus beaux ou plus belles avec leur masque, ou ils ne sont tout simplement plus à l’aise de montrer leur visage», raconte la maman en entrevue à 100% Nouvelles.

Curieuse de connaître l’avis des principaux intéressés, Mme Adam leur a posé la question sur le réseau social.

Si plusieurs jeunes ont répondu avec une pointe de légèreté, d’autres admettaient ne plus être à l’aise à l’idée de montrer leur visage.

«Je suis vraiment insécure maintenant, et je préfère qu’on ne me voie pas», «Je garde mon masque, car je suis trop insécure sans», «Vrai, moi je ne l’enlève plus maintenant», ont commenté plusieurs ados.

«C’était assez unanime dans les commentaires», note Mme Adam.

«Se sentir complexé ou être un peu insécure avec son image quand on est adolescent ce n’est pas un concept qui est nouveau, mais là, ils ont un outil que les autres générations n’avaient pas. Je pense que ça vaut juste la peine de s’attarder un peu plus à ça et d’en parler avec nos jeunes. Être à l’aise avec notre visage, c’est assez primordial», conclut-elle.

