Disparition au Lac-Saint-Jean: une adolescente de 16 ans manque à l’appel

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour retrouver une jeune femme de 16 ans, Zoé Lavoie-Lapointe, qui est portée disparue depuis le 15 novembre.

Mme Lavoie-Lapointe mesure 1,57 mètre (5’2’’) et pèse 50 kg (110 lb). Elle a les cheveux longs noir et rouge, et les yeux bruns. Elle a également un perçage au niveau du nez.

Lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois, lundi, elle portait un manteau noir de marque VANS, un jeans bleu, un chandail pêche, ainsi que des chaussures NIKE blanc et gris.

D’après la Sûreté du Québec, ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Toute information pouvant permettre de la retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

