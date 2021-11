ROBICHAUD, Hermann



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 octobre 2021 à l'âge de 80 et 10 mois est décédé monsieur Hermann Robichaud, époux de Suzanne Genest, fils de feu Alphée Robichaud et de feu Julienne Boucher. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel, Chantal (Pierre TcHounga) et Martin; ses petits-enfants: Hédy, Sara, Souheïla (Ibrahim Elleuch) et Élyes; ses sœurs: feu Rosia (feu Gaston Tremblay), feu Aline (feu Maurice Labonté) et France; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Marc-André Genest (Gisèle Boily), feu Jean-Claude Genest (feu Mariette Pelletier), Gilles Genest (feu Ginette Desjardins, Charlotte Théberge), Jacques Genest (feu Jeannine Messier), feu Michel Genest (Ghislaine Giroux, feu Marie Prévost); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances àle dimanche 21 novembre 2021, de 13h à 16h. Les cendres seront mises en terre ultérieurement au cimetière de St-Grégoire-de-Montmorency. Madame Genest remercie ses enfants pour l'aide apportée, de même que le personnel du C.L.S.C. La source.