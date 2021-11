ARSENAULT, Jean-Louis



Au CHU de Québec (CHUL), le 16 octobre 2021, est décédé monsieur Jean-Louis Arsenault, à l'âge de 90 ans et 2 mois. Il était le fils de feu madame Rosella Le Clair et de feu monsieur Edmond F. Arsenault. Il était l'époux en premières noces de feu madame Georgette Raby et en secondes noces de madame Françoise Lacasse. Originaire de l'Île-du-Prince-Édouard, il habitait Québec. Il laisse dans le deuil ses filles feu Louise, Francine (Claude Beaudoin), Chantal (Germain Beaupré) et Josée (Jean-Yves Germain), ses petits-enfants Jérôme (Cynthia Ouellet) et Geneviève Beaudoin (Louis St-Pierre), Laurie (Alexandre De Varennes) et Charlotte Beaupré ainsi que Victor Germain, ses arrière-petits-enfants Arthur, Rose et Béatrice St-Pierre, de même que ses frères et soeurs: feu Imelda (feu Marcel Hubert), feu Fédora (feu Wilfred Arsenault), feu Uclide (feu Jeanne-Mance Gaudet), feu Cédric (feu Gilberte Reed), feu Nazaire, feu Caroline (feu Gerry Lefko), feu Armand (feu Shirley MacDougall), Florin (feu Marina Blackierre, Mélina Gallant), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lacasse, Jacqueline (Michel Fillion), Thérèse (Léon Fillion), Jean-Guy (June Skrinsky), Denis (Colette Fillion), Paul (Johanne Couture), Diane (Guy Fillion), Lise (feu Marcel Hallée) et de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines. Jean-Louis était un homme très attentionné et dévoué pour les siens. Il sera toujours vivant dans le cœur de ses proches.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don In Mémoriam à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). Ces dons peuvent être envoyés par la poste à La Fondation IUCPQ 2700 chemin des Quatre Bourgeois, Québec (Québec) G1V OB8 ou en visitant le site Internet de la Fondation au :