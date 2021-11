CARON, Jacques



Au CHSLD de Ste-Croix, le 5 novembre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jacques Caron, époux de madame Gaétane Beaulieu. Il était le fils de feu Roland Caron et de feu Jeanne Delaunais. Il demeurait à St-Antoine-de-Tilly. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Gaétane, ses enfants: Yves (Capucine Gérardin), Sylviane (Sylvain Lafleur), Pascal (Natasha Genest), Martin (Kim Bergeron); ses petits-enfants: Marie-Christine et Pierre-Olivier Caron, Laurianne et Andréanne Lafleur, Osaka et Amarilys Caron, Élyam, Léah et Alys; ses frères et sœurs: Gérard (Madeleine Aubin), feu Raymond (feu Yvette Ferland), Joseph (feu Denise Genest), Jeannine, Jacqueline (feu Claude Dany), Claude (Louise Trudeau), Lucille (Albert Houde), Yvon, Lisette (Jacques Savard), Louise (Jacques Bérubé), Mariette (feu Roger Demers), Gilles (Nancy Auger); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaulieu: Jeanne (feu Louis Gendron), feu Gertrude (feu Horace Brillant), Yvon (Gisèle Fraser), Béatrice (feu Roger Hudon), Guy (Simone Jean), Gaétan (Ghislaine), Madeleine (Jean-Guy Couture), feu Monique (feu Marcel St-Amant), Jocelyne (Jude Ouellet), Lisette (feu Ghislaine Fournier), feu Ginette (Rodrigue Parent), feu Suzanne (Richard Lévesque); ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD Ste-Croix pour les bons soins prodigués à Jacques. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.