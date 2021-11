DIONNE, Marjolaine Duguay



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 21 octobre 2021, à l'âge de 63 ans et 4 mois, est décédée madame Marjolaine Duguay, épouse de feu monsieur Marcel Dionne, fille de feu madame Rita Lemieux et de monsieur Maurice Duguay. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 30.Outre son père, elle laisse dans le deuil ses fils: François Dionne (Amélie St-Pierre) et Mathieu Dionne; ses petits-enfants: Anna-Rose Dionne et Gabriel Dionne; ses frères et sœurs: Claire Duguay (Telmond Mercier et leur fille Marie-Claude Mercier (Djim Bandoumel)), Patrice Duguay (Manon Cloutier) et ses enfants Andrew et Séléna (Nicolas Brousseau), Éric Duguay (Nathalie Bouffard et leur fils Jesse Duguay), Johanne Duguay (Claude Leduc et leur fils Nicolas Leduc) et Chantal Lemieux. Elle était la belle-sœurs de: Michel (Ginette Turcotte), René (Ginette Ratté), André (Céline Châteauvert) et feu Pierrette Dionne (John Gagnon) ainsi que plusieurs neveux nièces de la famille Dionne, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, téléphone: 418 657-5334, site web: www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.