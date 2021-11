GRONDIN, Jeannette Hamel



Au CHSLD de St-Apollinaire, le 10 novembre 2021, à l'âge de 94 ans et 6 mois, est décédée madame Jeannette Hamel, épouse de feu Edgar Grondin. Elle était la fille de feu Édouard Hamel et de feu Émérentienne Brochu. Elle demeurait à St-Gilles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Fernand (Manon Lemire), Jacques (Aline Blais), Jocelyne (Roger Duclos), Gaétane, Marc (Chantal Labbé); ses petits-enfants: Geneviève, Alexandra, Yannick, Philippe, Jimmy, Trish Amber, Catherine, Lili, Marjo, leurs conjoint(e)s et ses 17 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Aimé (Cécile Hamel), feu Rosaire (feu Constance Dion), feu Alphonse (feu Blandine Hamel), feu Roméo (feu Gertrude Gagnon), feu Raymond (feu Thérèse Duquette), feu André, feu Georges (feu Jeannette Doucet), feu Fernand (Fernande Chabot), feu Florence (feu René Bilodeau), Edouard (feu Lise Carignan), feu Blandine (feu Robert Fournier) et Paul-Émile (feu Marguerite Perron); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Grondin, tous décédés, plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de St-Apollinaire, l'équipe du CLSC de Laurier-Station et tout le personnel du Manoir Le Beau Rivage où elle a demeuré pendant 7 ans pour tous les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 12h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec. Site web : https://www.diabete.qc.ca/fr/