DION MERCIER, Odette



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 8 novembre 2021, à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédée madame Odette Mercier, épouse de monsieur Gilles Dion. Elle était la fille de feu Alfred Mercier et de feu Marie-Anna Audet. Elle demeurait à Saint-Lazare-de-Bellechasse.La famille accueillera parents et ami(e)s au, vendredi le 19 novembre 2021 de 19h00 à 20h30 et samedi à compter de 9h00.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Fabien, feu Bruno, Isabelle (Sylvain Lamontagne) et Luc; ses petits-enfants: Ann-Sophie, Alexandra et Raphaël Lamontagne. Elle était la sœur de: feu Thérèse (feu Sauveur Garant et leurs enfants), feu Roger (feu Henriette Gauvin) et feu Charles-Emile (Denise Morissette). De la famille Dion, elle était la belle-sœur de: Jean-Guy (Marguerite Chabot), Carmen (Jean-Yves Morin), feu Conrad (Diane Goupil), André (Lise Létourneau), Jacques (Line Bilodeau), Rachel (Albani Vienneau), feu Micheline, Michel (Marguerite Côté), Sr Catherine, ndps et Renée (feu Daniel Aubin). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel du 5e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du CHSLD de Saint-Anselme ainsi que les membres du CLSC de Bellechasse (soutien à domicile) pour leurs bons services. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire :