PARENT, Jeannine Taylor



À Lévis, le 5 novembre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Jeannine Taylor, épouse de feu Gaston Parent. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Paule, Bernard, Jacques (Ginette Gosselin) et Danièle (Jean Kronström); ses petits-enfants : Julie Parent, Julien-Pierre, Camille et Félix Parent-Labrie; ses arrière-petits-enfants : Mikaelle, Léonard, Charli, Éli, Rose et Adèle; sa nièce et grande amie Pierrette Couture; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines.