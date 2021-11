LAJOIE-ALAIN, Anne-Marie



À la Maison Michel-Sarrazin, le 8 novembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Anne-Marie Lajoie-Alain, épouse de Jean-Guy Alain. Fille de feu Johnny Lajoie et de feu Léopoldine Hudon, elle demeurait à L'Ancienne-Lorette. Elle laisse dans le deuil ses fils: Bruno (Johane Roy), Rémi (Nathalie Paquet) et ses petits-enfants: Francis (Laurie Lavoie) et Catherine (Raphaël Desbiens); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Lajoie et Alain: feu Léopold Lajoie (feu Claire Jobin), feu Yolande (feu Jules Fortin), feu Gustave (feu Rachel Martel), feu Georgette (feu Jean-Marie Ferland), feu Martine (feu Lucien Faguy), feu Marcelle (feu Roger Hains), feu Antoine (feu Colette Robitaille), feu Hélène (feu Gaston Alain), Feu Adrienne Beaumont (feu Léo Murry), feu Gaston Alain (feu Hélène Lajoie), feu Louis-Eugène (Laurette Boivin), feu Émilien (Lise Milhomme) et Yvon. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille a confié madame Lajoie-Alain auLa famille recevra les condoléances à l'église une heure avant l'office religieux. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Maison Michel-Sarrazin.