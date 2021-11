BEAUMONT, Jacques



À l'Hôpital Général de Québec, le 8 novembre 2021, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jacques Beaumont, époux de madame Louise Gouge, fils de feu madame Maria Hamel et de feu monsieur Philias Beaumont. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera ensuite au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Céline Beaumont et feu Lucie Beaumont; ses petits-enfants: Miriam El Ofir, Sami El Ofir, Marie-Janelle Blouin et Marie-Laurie Blouin; ses neveux et nièces: Danielle Gouge, Nicole Gouge, Pierre Gouge, Jean Gouge Junior, Denis Gouge, Chantale Beaumont, Richard Beaumont et leur conjoint(e)s, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel de l'Hôpital Général qui en ont pris un grand soin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone: 418 527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.