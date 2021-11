Joueur le plus utile: Ohtani et Harper sont premiers de classe

L’homme à tout faire des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani et le voltigeur des Phillies de Philadelphie Bryce Harper ont remporté l’un des honneurs les plus prestigieux du baseball majeur, jeudi, soit celui du joueur le plus utile, respectivement dans la Ligue américaine et la Ligue nationale.

Sans grande surprise, Ohtani a devancé les deux joueurs des Blue Jays en lice pour ce trophée, soit Vladimir Guerrero fils et Marcus Semien. Le Japonais a même été voté de manière unanime.

Il devient du même coup le premier joueur à gagner cet honneur de manière unanime dans la Ligue américaine depuis Mike Trout, son coéquipier chez les Angels, en 2014.

Véritable couteau suisse, Ohtani a dominé les lanceurs auxquels il a fait face quand il se présentait à la plaque, en plus d’être dominant quand il était lui-même au monticule. Il a réussi une campagne comme il ne s’en était jamais vu dans le baseball majeur.

Au bâton, Ohtani a préservé une moyenne au bâton de ,257. Il a aussi mené la course pour le plus grand nombre de circuits durant une bonne partie de la saison, sans toutefois la gagner, lui qui en a finalement frappé 46. Il a aussi produit 100 points et volé 26 coussins.

Sur la butte, l’athlète de 27 ans a terminé la saison avec un dossier de 9-2 en 23 départs. Il a maintenu une moyenne de points mérités de 3,16 et fait mordre la poussière à 156 frappeurs adverses.

Il n’est toutefois pas le premier représentant du Japon a mériter ce titre, puisque Ichiro Suzuki l’avait fait en 2001. Il est aussi le troisième joueur dans l’histoire des Angels à être nommé le joueur le plus utile de la Ligue américaine, après Trout (trois fois), Vladimir Guerrero père et Don Baylor.

Harper gagne la course dans la Nationale

Pour sa part, Harper et les Phillies n’ont pas réussi à se qualifier pour les éliminatoires, tout comme les deux autres finalistes, soit Fernando Tatis fils, des Padres de San Diego, et Juan Soto, des Nationals de Washington, mais il a maintenu les espoirs des amateurs de la formation de la Pennsylvanie en vie jusqu’à la dernière série de la saison régulière. C’est d’ailleurs grâce à une deuxième moitié de saison exceptionnelle que l’athlète de 30 ans a mérité cet honneur.

Harper a conclu sa saison avec une moyenne au bâton de ,309. Il a cogné 35 longues balles et produit 84 points, en plus de soutirer 100 buts sur balles. Il a aussi dominé tous les autres joueurs du baseball majeur dans plusieurs autres catégories offensives.

Harper s’empare ainsi de son deuxième titre de joueur le plus utile en carrière. Il est devenu le cinquième joueur seulement dans l’histoire du baseball majeur à se voir attribuer ce titre au moins une fois avec deux équipes différentes. Il est aussi devenu le quatrième de l’histoire à gagner ce trophée deux fois avant d’atteindre l’âge de 30 ans, lui qui en avait 29 quand la saison 2021 a pris fin.

Par ailleurs, Harper est le premier joueur des Phillies depuis Jimmy Rollins, en 2007, à gagner ce titre. Il succède à Freddie Freeman, qui l’avait emporté en 2020.