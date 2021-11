L’achalandage des attractions touristiques au Québec sous le signe du rattrapage

Toutes les régions du Québec ont pu tirer profit d’une hausse généralisée de l’achalandage de ses attractions touristiques au cours de l’été 2021, selon le bilan d’Événements Attractions Québec (ÉAQ) dévoilé jeudi.

Le bilan indique une augmentation moyenne de 88,4 % du nombre total de visites des attractions, entre mai et août, par rapport à la même période l’an dernier, et ce pour tous les types d’activités, intérieure/extérieure et gratuite/payante.

Ce pourcentage représente 5,9 millions de visites supplémentaires en 2021 par rapport à 2020.

Les activités avec admission payante et celles en intérieurs ont connu les hausses plus élevées. Comparativement, la hausse est moins marquée en 2021 pour les activités agrotouristiques, car elles avaient enregistré de hauts niveaux d’achalandage en 2020.

Malgré cette croissance générale, il reste encore 44 % du nombre de visites à récupérer pour revenir à l’achalandage prépandémie de 2019, note toutefois l’ÉAQ.

«Sur les 10 dernières années, l’année 2020 a créé une fracture dans l’histoire du secteur touristique. L’allégement des mesures sanitaires en 2021 a permis un certain rattrapage, mais nous ne sommes pas encore à des niveaux d’il y a 10 ans», peut-on lire dans le rapport.

Les activités extérieures qui avaient subi une décroissance moins élevée à l’été 2020 semblent récupérer plus rapidement en 2021. Elles sont déjà à 70 % de leur achalandage de 2019. Les attractions de la Zone du littoral sont celles qui s’en sortent le mieux actuellement ayant connu une décroissance nettement moins élevée en 2020 et un bon été 2021. Elles sont déjà à 90 % de leur achalandage de 2019 comparativement aux attractions en zone urbaine qui ne sont qu’à 54 %.

Les grandes attractions, c’est-à-dire celles dont le budget de fonctionnement annuel est de 1 million $ et plus, ont été plus impactées en 2020 par les mesures sanitaires, notamment en raison de leur capacité d’accueil limitée. Il leur reste encore à récupérer plus de 50 % de leur achalandage pour revenir à celui de 2019.

À voir aussi