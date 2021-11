Le Prix Droits et Libertés 2021 remis aux travailleurs de la Santé

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a annoncé jeudi qu’elle remettra son Prix Droits et Libertés 2021 à l'ensemble des travailleurs et travailleuses de la santé du Québec.

«Nos droits à la dignité, à la santé et à la vie ont été rudement mis à l'épreuve depuis le début de la pandémie de la COVID-19. Même en période d'urgence sanitaire, ces droits fondamentaux sont protégés par la Charte des droits et libertés de la personne. Et ce sont bel et bien les travailleurs et travailleuses de la santé qui ont porté ces droits sur leurs épaules au plus fort de la crise», a déclaré Philippe-André Tessier, président de la Commission, par voie de communiqué.

Cet hommage collectif de l’organisme a pour but souligner l’engagement, le courage et les efforts essentiels de ces travailleurs durant la pandémie pour sauvegarder nos droits à la vie, à la santé et à la dignité. Pour l’occasion, la Commission a produit et partagé une vidéo mettant en vedette cinq de ces personnes qui reviennent sur un moment marquant de la pandémie.

Le Prix Droits et Libertés est décerné chaque année depuis 1988.