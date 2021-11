Symbole mondialement connu de la Société Saint-Vincent-de-Paul, les mitaines rouges sillonneront les routes de la Capitale nationale et de Chaudière-Appalaches (SSVPQ) au cours des prochaines semaines pour solliciter votre générosité à l’occasion de la Guignolée 2021, la plus importante campagne annuelle de financement. Cette année marque le 175e anniversaire de fondation de l’organisation qui a vu le jour à Québec, le 12 novembre 1846. L’objectif de la Guignolée 2021 a été fixé à 750 000 $ afin de supporter les deux régions desservies, mais, surtout, continuer à offrir l’ensemble des services (paniers et les cadeaux de Noël) dont bénéficient quelque 30 000 personnes. Les dons à la grande Guignolée peuvent être faits sur le site WEB (jedonneneligne.org) ou via Canadon (SVVPQ-canadon), mais aussi en retournant, en incluant un don, les enveloppes distribuées lors du porte-à-porte dans la région. Les mitaines rouges vous tendront également la main à la porte de votre épicerie. Soyez généreux!

Chez Marcotte

Madame Carmelle Robitaille (photo), de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, célèbre aujourd’hui son 100e anniversaire de naissance. Co-fondatrice, dans les années 1960, du très populaire casse-croûte Marcotte, de la route de Fossambault, en compagnie de son mari Laurent Marcotte, décédé en 2002, le projet à l’époque avait pour but d’occuper les 6 enfants durant l’été. Aujourd’hui, Mme Robitaille demeure toujours dans la résidence familiale, à quelques pas du casse-croûte, où elle occupe ses temps libres avec la lecture, le tricot et les casse-têtes. On me signale qu’encore aujourd’hui quelques recettes de Carmelle étaient toujours servies par Patrice Paré, le nouveau propriétaire, depuis 2002, de chez Marcotte. Ses 6 enfants, dont Jacques Marcotte, qui fut policier de la SQ, maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier en 1996 et député caquiste à l'Assemblée nationale du Québec, dans la circonscription de Portneuf de 2012 à 2014, ses 20 petits-enfants, et ses 34 arrière-petits-enfants, de même que toute sa famille élargie, souhaitent une magnifique journée et un très heureux centenaire à cette femme accueillante et dévouée.

Reconnaissance méritée

Bravo au Dre Julie Méthot (photo) qui a remporté récemment le prix Direction de programme lors de la soirée de remise des Prix d’excellence en enseignement de l'Université Laval. Mme Méthot s’est démarquée dans le cadre du programme maîtrise en pharmacothérapie avancée (2013-2021) en contribuant largement au rehaussement du programme de MPTA pour mieux répondre aux besoins des patients(es) et des équipes de soins dans lesquelles les pharmaciens et pharmaciennes d’établissement de santé évoluent. Madame Méthot, en plus d’être une excellente ambassadrice pour le programme, s’assure de faire rayonner la profession de pharmacienne et de pharmacien en établissement de santé.

En souvenir

Le 18 novembre 1966. Aux États-Unis, l’église catholique renonce à interdire de manger de la viande le vendredi (« faire maigre »), jour de la commémoration de la mort de Jésus, et laisse aux fidèles le soin de choisir une pénitence.

Anniversaires

David Ortiz (photo), surnommé « Big Papi », ex-frappeur désigné et joueur de 1er but qui a joué 20 saisons dans le baseball majeur principalement avec les Red Sox de Boston, 46 ans...Charlotte Laurier, comédienne et actrice québécoise, 55 ans...François Bourque, ex-entraineur-chef de l’équipe de ski alpin du Rouge et or de l’Université Laval, 37 ans...Jocelyn Lemieux hockeyeur de la LNH de 1986-98, 54 ans...Warren Moon, ex-quart-arrière de la LCF (Edmonton, Minnesota, Houston), 65 ans...Linda Evans, actrice de télé américaine, 79 ans.

Disparus

Le 18 novembre 2020 : Denyse Dussault (Lessard), (photo) 69 ans, ex-directrice et courtière immobilier de Lévis... 2017 : Malcolm Young, 64 ans, rocker et un des fondateurs du groupe australien AC/DC... 2016 : Dr. Gérard Houle, 83 ans, dentiste en pratique privée de Québec... 2015 : Dan Halldorson, 63 ans, golfeur canadien membre du Temple de la renommée qui a connu une longue carrière sur le circuit de la PGA... 2015 : Jonah Lomu, 40 ans, ancienne star mondiale du rugby néozélandais... 2013 : Peter Wintonick, 60 ans, cinéaste documentariste canadien... 2010 : Gaye Stewart, 87 ans, ailier droit de la LNH (1941-1955) ... 2002 : James Coburn, 74 ans, acteur américain... 1994 : Cab Calloway, 86 ans, pilier du Cotton Club de Harlem... 1987 : Jacques Anquetil, 53 ans, ancien champion cycliste français... 1969 : Joseph Kennedy, 81 ans, le père des Kennedy... 1941 : Emile Nelligan, 61 ans, poète québécois.