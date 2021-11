Les Raptors largués par le Jazz

Les Raptors de Toronto ont été au coude à coude pendant une demie avec le Jazz de l’Utah, mais la formation qui évolue à Salt Lake City a démontré tout son savoir-faire dans une victoire de 119 à 103, jeudi au Vivint Arena.

• À lire aussi: Chris Boucher sur la touche

Les visiteurs menaient 63 à 61 après deux quarts, mais le Jazz a réussi 31 des 48 points à leur retour sur le terrain, au troisième quart, pour triompher.

Donovan Mitchell et Rudy Gay ont été les meilleurs pointeurs des favoris de la foule, avec 20 points chacun. Rudy Gobert a ajouté son grain de sel avec un double-double de 14 points et 11 rebonds.

Dans le camp des Raptors, des efforts respectifs de 31 et 24 points de Gary Trent fils et Fred VanVleet ont été insuffisants.

Pour leur part, les Québécois Khem Birch et Chris Boucher ont respectivement passé 24 min 24 s et 17 min 28 s sur le parquet. Le premier a réussi 14 points et amassé trois rebonds, tandis que le second a converti un seul de ses six lancers pour deux points, en plus de récolter huit rebonds.

Les Raptors poursuivront leur voyage dans l’Ouest américain avec un arrêt à Sacramento, vendredi, pour y affronter les Kings.

À voir aussi