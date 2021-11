Bol d’Or: les Titans de Limoilou visent le triplé

Après un premier Bol d’Or en division 3 en 2009 et un deuxième en division 2 quatre ans plus tard, les Titans de Limoilou s’attaquent à la triple couronne. Ils seront opposés aux Cheetahs de Vanier pour la suprématie du football collégial québécois en première division, samedi (13 h), au cégep de Thetford Mines.

Dès son arrivée à la barre des Titans en 2009 à leurs débuts en division 3, l’entraîneur-chef Dave Parent a mis cartes sur table. Il fallait tout de suite mettre en place une structure en vue d’atteindre la division 1.

L’équipe a fait son chemin étape par étape et elle en est aujourd’hui à sa sixième saison au sein de la division la plus compétitive. Il s’agira d’une première présence au Bol d’Or pour Limoilou dans cette catégorie.

« Ça a été un travail d’équipe pour en arriver là. À peu près tout le monde avec qui je travaille est là depuis le début. La base du programme a toujours été la stabilité et là, on se retrouve à une victoire du sommet de la pyramide », a imagé Parent.

Saveur locale

Au terme d’une saison de rêve, les Titans ont entamé les éliminatoires avec un dossier immaculé de 8-0. La dernière équipe de la région de Québec à avoir mis la main sur le gros trophée sur la scène collégiale en D1 est le Notre-Dame du CNDF, en 2016.

Ce qui rend l’entraîneur particulièrement fier de voir son équipe en position de remporter un championnat, c’est qu’elle est fortement constituée d’éléments locaux.

« On est vraiment l’équipe de notre communauté, avec 94 % de nos joueurs qui proviennent des écoles secondaires qui nous entourent. La fierté est là. On veut être l’équipe de la région de Québec », a fait remarquer Parent.

Bel équilibre

Tout au long de la saison, mais encore plus particulièrement au début, la défensive a joué un rôle clé dans les succès des Titans.

L’équipe a accordé seulement 68 points, de loin la meilleure performance des 10 équipes du circuit. Justin Cloutier a été le meneur des siens avec 53,5 plaqués, tandis que Jordan Béland a enregistré six sacs du quart. Trois joueurs ont obtenu au moins trois interceptions, soit Félix Bouchard (4), Jaxxon Brashear (3) et Philippe Deblois (3).

« La défensive a été notre moteur en début de saison parce qu’elle était plus à maturité physiquement. Depuis la mi-saison, on a trouvé un bel équilibre. On joue bien dans les trois phases, avec une grande profondeur. C’est ça, la mentalité Limoilou », a souligné Parent.

Sa défensive hérite d’une commande de taille pour freiner le quart-arrière Éloa Latendresse Regimbald. Ce dernier a été redoutable autant par les airs (2135 verges, 22 touchés) que par la voie terrestre (481 verges, 10 touchés).

« C’est un athlète exceptionnel et les gens auront droit à deux équipes explosives. C’est le clash entre les deux clubs que tout le monde voulait voir au Bol d’Or », a salivé l’entraîneur-chef.

Les Cheetahs ont pour leur part remporté six de leurs sept matchs, tandis que leur premier duel prévu au calendrier a dû être annulé.

Le grand retour des Condors

En division 3, les Condors de Beauce-Appalaches revivent littéralement, avec une première présence au Bol d’Or depuis 2011 et la possibilité de décrocher un premier titre depuis 1988, face aux Gaillards de Jonquière, samedi à 18 h.

Arrivé dans une période sombre il y a quatre ans, l’entraîneur-chef Marc Loranger a travaillé de pair avec le Cégep pour redonner ses lettres de noblesse du passé à un programme en perte de vitesse.

Une nouvelle salle d’entraînement et du personnel à temps plein, notamment, ont permis de remettre le navire à flot.

« Aujourd’hui, on récolte les fruits. On a réussi à bâtir un environnement qui a donné envie aux meilleurs joueurs de la région de nous choisir et un Bol d’Or pourrait nous permettre d’élargir nos horizons », a mentionné Loranger.

Auteurs d’une spectaculaire saison de 8-0, lors de laquelle ils ont dominé leurs rivaux par une marge moyenne de 30,1 points, les Condors ont tout de même vécu de l’adversité en éliminatoires. En demi-finale contre Lanaudière, ils ont dû combler un déficit de 17 points en deuxième demie.

« Ceux qui pensent que la saison a été facile, ce n’est pas le cas. Les jeunes ont travaillé sans relâche. Ceux qui nous ont choisis quand on ne gagnait pas, il leur a fallu beaucoup de courage. Pour ce qu’ils nous ont donné, on n’a pas le droit de perdre », a expliqué le pilote.

Les Gaillards confiants

Face aux Condors, les Gaillards (5-3) n’en seront toutefois pas à leur premier rodéo, eux qui se présentent au Bol d’Or pour une cinquième saison de suite.

« Sauf que du Bol d’Or de 2018, il ne reste qu’un joueur et du Bol d’Or de 2019, seulement sept joueurs », a spécifié l’entraîneur-chef Éric Paquet.

Plus tôt cette saison, ses protégés ont été corrigés 60-17 par les Condors, mais le coup de fouet a produit son effet.

« Depuis, on joue notre meilleur football. On sait que la Beauce, c’est une équipe bien coachée, une grosse machine. C’est David contre Goliath, mais ils ne sont pas imbattables. Nous ne sommes pas les favoris, donc à nous de jouer sans pression », a conclu le pilote.