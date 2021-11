L’Océanic veut rebondir à Sherbrooke

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski entend bien se racheter d’une performance décevante mercredi contre les Remparts de Québec dès ce vendredi face au puissant Phoenix à Sherbrooke.

«La beauté du hockey, c’est qu’on peut se reprendre rapidement. Nous n’avons vraiment pas apprécié notre match contre les Remparts. Nous avons connu un manque d’énergie assez généralisé. Aucun joueur n’a joué à la hauteur des attentes. Nous pouvons être bien meilleurs que ça. Les gars le savent. Aujourd’hui (jeudi), ils sont venus au Colisée pour une petite activité. Nous ne sommes pas revenus sur le match de mercredi. C’est déjà derrière nous. Nous avons un match important contre le Phoenix, l’équipe de l’heure dans le circuit Courteau, et c’est là-dessus qu’on doit se concentrer. Le Phoenix aligne le meilleur premier trio parmi les équipes que nous avons affronté jusqu’ici (l’espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy, Xavier Parent et Julien Anctil)», a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Le Phoenix a battu l’Océanic deux fois cette saison, les deux fois par un écart d’un but, soit 4-3, le 6 novembre à Sherbrooke et 3-2 en prolongation le 13 octobre à Rimouski. «Nous devions fait le trajet vers Sherbrooke vendredi, mais nous avons décidé de faire la moitié du chemin et de coucher à Québec jeudi, ce qui nous permettra de toucher à la glace vendredi matin», a mentionné Serge Beausoleil, jeudi midi.

Gabriel Robert devant le filet

Le gardien recrue Gabriel Robert sera devant le filet pour la première fois depuis le revers du 6 novembre à Sherbrooke où il avait bien fait. Patrik Hamrla a obtenu les trois derniers départs de l’Océanic.

L’attaquant de 16 ans, Maxim Coursol est le seul blessé dans le camp rimouskois. Il a recommencé à s’entraîner cette semaine, mais il ne sera pas disponible pour les matchs de la fin de semaine. Serge Beausoleil prévoit son retour en fin de semaine prochaine alors que l’Océanic recevra les Olympiques de Gatineau pour un programme double.

Biakabutuka de retour

L’Océanic pourra compter sur le retour au jeu du vétéran défenseur de 19 ans, Jérémie Biakabutuka après une suspension de deux matchs pour une mise en échec à la tête, dimanche dernier contre l’Armada. C’est un élément important de la brigade défensive de l’Océanic qui sera sûrement utilisé régulièrement face au gros trio du Phoenix. Un défenseur devrait écoper, à moins que Mathis Gauthier soit utilisé comme attaquant, ce qu’on a vu à deux reprises depuis le début de la saison.