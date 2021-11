Nouveau programme de cinéma et de télévision au cégep de Jonquière

Un nouveau programme de cinéma et de télévision verra le jour au cégep de Jonquière à compter de l’automne 2022.

Le programme «Techniques cinématographiques et télévisuelles», implanté à l’École supérieure en Art et technologie des médias (ATM), a été conçu pour s’adapter aux besoins et aux réalités de l'industrie.

«La grosse différence avec le programme actuel, c'est qu'on ajoute l'aspect cinéma. Ça va nous apporter une nouvelle clientèle aussi. Ce n'est pas le même type de personnalité qui aime faire des variétés, des captations, des émissions en direct que des plateaux de fiction», a expliqué la responsable de la coordination départementale du programme, Caroline Savard.

Réalisation, montage, éclairage, effets visuels: les étudiants seront plongés rapidement dans l'action et toucheront à tous les aspects d'un plateau de tournage.

«Par exemple, au niveau de la coordination de production, c'est un domaine qui est en effervescence dans le sens où les productions ont beaucoup moins de budgets qu'avant. Ça prend une planification, une coordination beaucoup plus serrée. Ça, le marché du travail nous a dit: il faut développer davantage de finissants et de compétences dans ce secteur-là parce qu'on en a vraiment besoin», a indiqué la directrice adjointe aux études de l'École supérieure en ATM, Hélène Roberge.

«Il y a une pénurie de main-d’œuvre aussi dans cette industrie-là. Donc on va être en mesure d'offrir de la main-d’œuvre pour les plateaux», ajouté Mme Savard.

Le ministère de l’Enseignement supérieur a accordé un montant de 3,4 millions $ pour la création de ce nouveau programme et l'achat d'équipements spécialisés.

Le Cégep de Jonquière espère accueillir 160 étudiants dans sa première cohorte.