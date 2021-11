Opération réussie pour Marchand

Aux prises avec un véritable casse-tête pour former un comité exécutif avec des représentants de quatre partis sur un conseil minoritaire, le maire Bruno Marchand a su manœuvrer avec brio pour réussir son tout premier test.

Le nouveau maire n’a pas beaucoup dormi au cours des derniers jours. Son équipe et lui se sont affairés à emboîter les pièces de ce casse-tête causé par un conseil bigarré.

L’idée centrale consistait à refléter ce qu’avait promis Bruno Marchand dès son élection, et sur quoi il avait insisté dans ses premières entrevues comme maire: effectuer un travail de collaboration au bénéfice des citoyens. Le maire veut faire de la politique autrement.

M. Marchand et ses conseillers se sont adonnés à une valse des post-it qui, au bout du compte, a permis d’obtenir une représentation pour tous les principaux partis au sein du comité exécutif, chargé de prendre des décisions liées au fonctionnement de la Ville.

Un seul parti en sera absent, et pour cause. Jackie Smith, en tant que seule élue de Transition Québec, aurait limité sa liberté de parole en y accédant.

Pas acquise

Cette condition de représentation, à laquelle tenait mordicus le chef, était quand même loin d’être acquise et a impliqué des compromis.

On sait que très peu d’accointances liaient le parti de M. Marchand à celui qui formait auparavant l’opposition officielle. Québec 21 est maintenant relégué au second rang des groupes d’opposition, et personne n’avait vu venir la nomination de son ancien chef, Jean-François Gosselin, comme membre associé sur l’exécutif.

M. Gosselin se voit confier les dossiers de sports et de loisirs, avec lesquels ce hockeyeur et sportif sera certainement très à l’aise. Sa mine réjouie en disait long hier.

Quant à Mme Smith, de Transition Québec, elle siégera, selon mes informations, aux comités du RTC et d’ExpoCité. Elle sera également engagée dans les dossiers d’habitation. Ce sont tous des thèmes qui lui tiennent à coeur.

Nouvelle dynamique

Le changement de dynamique à l’hôtel de ville était palpable, hier. Tous ont souligné la teneur des discussions qui se sont déroulées avec la nouvelle administration, qualifiées de franches et respectueuses.

Toutefois, comme l’a bien résumé le chef de l’opposition, Claude Villeneuve, un comité exécutif n’est pas non plus une chorale. Il y aura des voix discordantes dans bien des dossiers. Il faudra voir comment les forces en place parviendront à s’accorder.

On peut certainement s’attendre aussi à quelques autres désertions. Pour le moment, un seul conseiller, Steeve Verret, a quitté Équipe Savard pour siéger comme indépendant, afin d’accéder au comité exécutif comme membre.

Comme toute bonne chose a une fin, cette lune de miel connaîtra assurément une durée limitée. Mais M. Marchand aura eu le mérite de jeter les assises sur de bonnes bases.