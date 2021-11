Paul-Christian Nolin nommé chef de cabinet de l'opposition

L'opposition officielle à l'hôtel de ville confie la direction de son cabinet politique à l'ancien attaché de presse de Régis Labeaume, Paul-Christian Nolin.

Le parti Équipe Marie-Josée Savard (ÉMJS) — qui changera de nom dans les prochaines semaines — en a fait l'annonce par communiqué jeudi après-midi.

Le parti compte ainsi profiter de l'expérience acquise par M. Nolin à l'hôtel de ville au cours des 15 dernières années. Il a travaillé 14 ans auprès de M. Labeaume et un an avec l'ancienne mairesse, Andrée P. Boucher.

«Cumulant une riche expérience politique, Paul-Christian Nolin est la personne toute désignée pour cette fonction. Il a occupé pendant près de 15 ans les fonctions d’attaché politique et d’attaché de presse des maires Andrée P. Boucher et Régis Labeaume. L’expérience qu’il a acquise tout au long de ses années en politique ainsi que sa connaissance bien établie des dossiers locaux et régionaux seront un atout considérable pour nous», a indiqué le chef de l'opposition, Claude Villeneuve, par communiqué.

«J’entame un nouveau défi aujourd’hui avec une équipe solide. Le contexte actuel ne m’est pas étranger, mais les occasions de redéfinition du rôle d’opposition sont nombreuses. Nous voulons poursuivre notre collaboration actuelle», a déclaré M. Nolin.

ÉMJS a fait élire 10 conseillers, mais en a perdu un dès la première semaine. Steeve Verret a en effet choisi de se détacher de l'équipe et de siéger comme indépendant afin d'accéder à un poste à l'exécutif du maire Bruno Marchand.

