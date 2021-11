Petit progrès de la vaccination chez les fonctionnaires fédéraux

Le taux de vaccination chez les fonctionnaires fédéraux a légèrement progressé en deux semaines, selon les chiffres dévoilés jeudi par le Conseil du Trésor et basés sur les attestations fournies par les employés.

Alors que le nombre de fonctionnaires partiellement vaccinés était de 7284 le 3 novembre, ce chiffre est descendu à 5750 ce jeudi. Ainsi, 1534 employés ont reçu leur deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 au cours des deux dernières semaines.

Les employés partiellement vaccinés représentent 2,1 % du total des fonctionnaires non vaccinés.

Ceux-ci ont fait gonfler les rangs de la catégorie des employés entièrement vaccinés, qui sont désormais au nombre de 265 571, représentant 96,3 % du fonctionnariat visé par le décret gouvernemental.

Il se trouve 1257 non vaccinés au sein de la fonction publique et ces derniers ne forment que 0,4 % du total des 275 983 employés qui ont fourni leur attestation.

Finalement, il y a eu une très légère augmentation du nombre de fonctionnaires qui ont déposé une demande pour une mesure d’adaptation. Peu de détails sont connus en lien avec l’accès aux demandes à l’heure actuelle.

«Les demandes de mesures d’adaptation sont évaluées au cas par cas, c’est-à-dire en tenant compte des faits et des circonstances qui peuvent être propres à la personne ou au lieu de travail, et toujours conformes aux instruments de politique connexes du gouvernement du Canada», a fait savoir le Secrétariat du Conseil du Trésor plus tôt cette semaine.

Les employés avaient jusqu’au 29 octobre pour remettre leur attestation, et depuis lundi dernier, le gouvernement peut placer en congé sans solde les employés qui refusent de se faire vacciner.

