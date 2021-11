«Plusieurs choses ne tournent pas rond» -Ben Chiarot

C’était déjà la huitième fois de la saison, en 19 rencontres, que le Canadien accordait cinq buts ou plus. Dominique Ducharme et ses adjoints ont du pain sur la planche pour redresser la situation. Et les joueurs sont au courant.

« Quand tu donnes autant de buts, ça veut dire que plusieurs choses ne tournent pas rond pendant les matchs. »

– Ben Chiarot

Lorsque Cole Caufield a été renvoyé à Laval, le Tricolore affichait un dossier de 3-8-0. Neuf matchs plus tard, la situation n’est guère mieux puisque le Canadien n’a remporté qu’une seule autre rencontre.

« Présentement, tout le monde cherche des solutions. Évidemment, personne n’est heureux avec les résultats que nous avons. Mais nous devons rester unis et essayer de nous en sortir avec les gars qui sont dans ce vestiaire. »

–Cole Caufield

À la veille de son premier match dans la LNH, Mattias Norlinder avait affirmé qu’il souhaiterait apprivoiser le jeu avant de se lancer tête première en attaque. Sa montée en zone adverse, ouvrant la porte à une occasion de marquer pour Christian Dvorak et Jonathan Drouin, a fait comprendre qu’il avait pris ses aises rapidement.

« J’avais confiance en moi. C’est mon style de jeu, alors c’était un jeu assez facile à faire. Je n’ai fait que monter la rondelle. Mais plus le match avançait, plus je me sentais à l’aise. »

–Mattias Norlinder

Caufield est un autre jeune joueur qui a démontré de belles choses dans cette atroce soirée. En une seule présence, en début de deuxième période, il a déjoué plus de joueurs des Penguins que tous ses coéquipiers durant le match.

« C’est un aspect du jeu sur lequel je travaille. Je veux rester près de la rondelle et prendre mon temps. Il y a des moments où nous avions de bonnes présences en zone offensive. Mais, on doit le faire pendant 60 minutes. »

–Cole Caufield