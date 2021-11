«Projet Innocence Québec»: un nouveau rendez-vous de MOI ET CIE dès janvier

Des Québécois qui se disent victimes d’erreurs judiciaires mènent un combat de David contre Goliath pour se faire innocenter.

N’ayant aucun recours judiciaire ou d’avocat pour les représenter, ils se tournent vers l’équipe de Projet Innocence Québec, qui les défend bénévolement. Projet Innocence Québec est aussi le titre d’une nouvelle émission de MOI ET CIE pilotée par l’animatrice Marie-Claude Barrette que l’on pourra regarder dès le 5 janvier prochain, à 22 h, sur cette chaine spécialisée du Groupe Québecor.

L’équipe d’avocats de Projet Innocence Québec est dirigée par Me Lida Nouraie et Me Nicholas St-Jacques.

D’après le synopsis dévoilé jeudi, en même temps que la bande-annonce, on dit que «Projet Innocence Québec» va permettre de «découvrir la face cachée de plusieurs causes qui ont [fait] les manchettes ces dernières années et, par le fait même, les histoires déchirantes de personnes qui croient avoir été victimes d’une erreur judiciaire. La série permet de voir l'équipe en action, alors qu’ils découvrent un nouveau dossier, cherchent des preuves pour une cause en cours ou reviennent sur une affaire passée. Au-delà de l’innocence ou de la culpabilité des accusés, c’est la notion même de justice dont il sera question tout au long de la série», a-t-on précisé.

