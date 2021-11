«Si on s’aimait»: des participants des deux premières saisons se racontent à Louise Sigouin

Des participants des deux premières saisons du docu-réalité «Si on s’aimait» vont se livrer à l’experte en accompagnement relationnel Louise Sigouin, du 6 au 9 décembre, à l’occasion d’une semaine spéciale de l’émission de TVA.

Ainsi, les adeptes de «Si on s’aimait» vont pouvoir retrouver Anyck, Fanny, Jennifer, Jonathan, Marie-Ève et Rémi de la première saison, ainsi qu’Amélie, Brigitte, Carlos, Gabriel, Guillaume et Sébastien de la deuxième mouture. Ils vont raconter où ils sont rendus, mais aussi, peut-être, régler quelques comptes.

Il reste encore trois semaines à la troisième saison de «Si on s’aimait», qui est diffusée du lundi au jeudi, à 19 h 30, à TVA. L’émission est produite par Duo Productions, en collaboration avec Québecor Contenu.