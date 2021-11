Son triplex détruit par le chantier voisin

Une Montréalaise vit un calvaire depuis près de deux ans, après avoir été expulsée de son propre condo totalement ruiné par un chantier de construction voisin qui n’a rien à voir avec son immeuble.

Sophie Lemieux est copropriétaire d’un triplex depuis 13 ans, sur la rue De Champlain, dans l’arrondissement de Ville-Marie. Elle s’est d’abord réjouie, en 2020, qu’un projet d’hébergement pour femmes en difficulté soit créé par la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) à côté de son immeuble.

«Quand ils ont commencé à construire, j’étais déjà un peu inquiète pour mon mur mitoyen avec le chantier. Ils m’ont toujours dit que non, il n’y a pas de problème. Mais j’étais loin de m’imaginer ce qu’il allait se passer», se rappelle celle qui gère aussi une garderie en milieu familial dans son condo.

Mme Lemieux a ensuite été désenchantée le 4 février 2020, soit au moment où la SHDM a commencé à creuser sous son immeuble et où tout a dérapé.

Un film d’horreur

«Un ingénieur est venu chez moi cette journée-là pour voir l’impact du forage sur la maison. Je me rappelle encore ses mots. Il a appelé les employés sur le chantier en disant “Arrêtez ça maintenant, c’est un film d’horreur ici”, mais c’était trop tard», explique-t-elle douloureusement au Journal.

Trop tard, car son immeuble était déjà fissuré au sol et au plafond. Du plâtre tombait des murs. «Tout le bâtiment, les trois condos, a pivoté à ce moment-là. J’étais catastrophée», raconte Sophie Lemieux.

Depuis, les inspecteurs en bâtiment de la Ville de Montréal ont obligé les trois copropriétaires à évacuer leur immeuble, devenu trop dangereux. Au fil du temps, les travaux du chantier ont continué et la bâtisse est devenue une perte totale.

Mme Lemieux est désormais contrainte de louer une maison où elle peut vivre et gérer sa garderie. Toutefois, ses assurances ne la rembourseront plus pour les indemnités de relogement à partir de mai 2022. Les enfants à sa charge pourraient aussi se retrouver sans gardienne.

«Je suis sans nouvelle de la Ville et de la SHDM. Ça fait deux ans et ça ne bouge pas. J’ai envoyé des mises en demeure et même pris une avocate. Je suis rendu à bout de souffle», confie celle qui a décidé de parler de son histoire au Journal en dernier recours.

«C’est déplorable»

Nancy Shoiry

Directrice générale SHDM

Nancy Shoiry, directrice générale de la SHDM, mentionne qu’il s’agit de la première fois que son organisme gère une telle situation en près de 30 ans. Elle soutient que le cas de Sophie Lemieux est «déplorable» et «exceptionnel».

«Oui, c’est nous qui avons chambardé sa vie. C’est notre chantier. On ne l’a pas fait volontairement, mais c’est clairement notre responsabilité et on l’assume», avoue Mme Shoiry.

Cette dernière affirme que plusieurs conditions ont mené à la détérioration de l’immeuble sur la rue De Champlain, dont le sol argileux, le site en pente et les fondations âgées du triplex centenaire. La SHDM assure qu’elle tentera de négocier une entente avec Mme Lemieux sous peu.

