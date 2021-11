Thomas Belgarde joue les héros à Chicoutimi

Les Saguenéens de Chicoutimi l’ont emporté par la marque de 6-3 face aux Voltigeurs de Drummondville, jeudi soir, au Centre Georges-Vézina. Les Sags ont ainsi porté leur séquence de victoires d’affilée à quatre, grâce à deux buts de Thomas Belgarde en fin de match.

«C’était un peu décevant en première et en deuxième période. Toutefois, je crois que c’est normal après la grosse fin de semaine qu’on vient de connaitre dans les Maritimes. On a bien remonté ça en troisième et on s’est bien adapté pour aller chercher la victoire», a expliqué la première étoile du match, Thomas Belgarde.

La soirée a mal débuté pour les protégés de Yanick Jean, absent pour le match, alors que Drummondville a rapidement pris les devants.

Il a fallu attendre le milieu de la deuxième période pour assister à une réplique de la formation saguenéenne. Le natif de Saint-Félicien, Fabrice Fortin, s’est faufilé derrière les défenseurs adverses pour tranquillement glisser la rondelle entre les jambières du gardien Francesco Lapenna.

L’égalité n’aura pas duré bien longtemps. Moins d’une minute plus tard, Tristan Roy a redonné les devants aux visiteurs. Jacob Newcombe s’est ensuite occupé de ramener tout le monde à la case départ, en faisant 2-2.

Toutefois, les hommes de Steve Hartley ont immédiatement répliqué en reprenant l’avance 3-2. La recrue Alex Blais a répondu aux Voltigeurs en enflammant le Centre Georges-Vézina par l’entremise d’une égalisation.

Thomas Belgarde a finalement joué les héros en faisant bouger les cordages deux fois plutôt qu’une pour permettre aux Sags de se sauver in extremis avec une victoire de 6-3.

Brassard toujours invaincu

Après avoir obtenu ses deux premiers gains avec les Sags, la fin de semaine dernière, le cerbère de 19 ans a été une fois de plus solide entre ses poteaux. Il a repoussé 32 des 35 rondelles dirigées vers lui.

Retour de Rouleau et Blais

Le vétéran William Rouleau et la recrue Alex Blais étaient réinsérés dans la formation après avoir raté plusieurs matchs en raison de blessures. Avant sa blessure, Rouleau figurait au premier rang des pointeurs de son équipe avec dix points en sept parties

Les Saguenéens reprendront l’action samedi, alors que les Eagles seront de passage au Centre Georges-Vézina, à 16h.