Trafic de stupéfiants: six arrestations au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à l’arrestation de six personnes relativement à du trafic de stupéfiants au Lac-Saint-Jean.

Les suspects seraient impliqués dans le trafic de stupéfiants notamment destinés aux communautés autochtones.

Les arrestations se sont déroulées en deux phases, à Saint-Félicien et à Roberval. Au total, deux hommes et quatre femmes ont été arrêtés et interrogés par les enquêteurs.

Le 16 novembre, un homme et une femme ont été arrêtés dans le stationnement d’un commerce à Saint-Félicien.

Le 18 novembre, les policiers ont également procédé à l’arrestation d’un homme et de trois femmes dans le stationnement d’un commerce de Roberval, en plus de perquisitionner une résidence de Saguenay.

Cinq des six personnes arrêtées ont été libérées pour l’instant. Elles pourraient faire face à différentes accusations en matière de trafic de stupéfiants.

Un homme de 43 ans est demeuré détenu et devrait comparaître vendredi au palais de justice de Roberval.

L’opération policière a permis la saisie de plus de 525 grammes de cocaïne, 27 000$ en argent canadien, 125 comprimés de méthamphétamine, une arme de chasse et un véhicule pour bien infractionnel.