Troisième lien: des propos de Gilles Lehouillier font sourciller une experte

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, fait fausse route quand il minimise l’impact du projet de troisième lien au motif que celui-ci vise simplement à relier deux autoroutes existantes, estime une spécialiste.

Le tunnel Québec-Lévis de 8,3 km sera soumis au principe de la demande induite qui est largement documenté, rappelle Fanny Tremblay-Racicot, professeure à l’École nationale d’administration publique (ÉNAP).

« Quand on augmente la capacité routière, il y a une augmentation du trafic » à moyen terme, généralement dans les 3 à 10 ans. « Pour réduire la congestion, la dernière chose qu’il faut faire, c’est augmenter la capacité routière », résume-t-elle.

« Aucun ajout d’autoroute »

Dans une entrevue, mercredi, avec Le Journal, M. Lehouillier déplorait que « souvent [...], certains détracteurs vont dire “ouais, mais ce n’est pas en ajoutant des autoroutes qu’on règle le problème”, sauf que le fait est que dans la réalité, c’est un faux problème quand on dit ça, parce qu’il n’y a aucun ajout d’autoroute ni à Québec ni à Lévis.

« On ne fait rien d’autre que de réunir par un tunnel deux autoroutes ensemble. C’est ça qu’on fait. La vraie réalité, c’est ça », a-t-il poursuivi, faisant référence aux autoroutes 20 et 40. « Vous ne pouvez pas réduire le tunnel à un niveau local », plaide le maire qui martèle qu’il est temps que l’on « boucle le réseau ».

« Préoccupant »

« C’est un nouveau lien routier entre deux voies, donc il y a une augmentation de la capacité [routière] », analyse de son côté Mme Tremblay-Racicot, qui qualifie de « préoccupant » le discours du maire Lehouillier.

« Ça ne fait pas longtemps que l’on en parle au Québec, de la demande induite, mais là, maintenant, on le sait, la science le démontre, on a accès à ces études-là, donc quand on connaît de nouveaux faits, normalement, ça doit informer la décision publique. On ne peut pas ignorer la réalité », soutient-elle.