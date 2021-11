Des Penguins affamés au Centre Bell

Cayden Primeau affrontera Sidney Crosby et sa bande.

C’est un Sidney Crosby et des Penguins plutôt timides qui s’amènent au Centre Bell, ce soir. Privés d’Evgeni Malkin et affectés par des éclosions de COVID depuis le début de la saison, les Penguins ont subi la défaite à chacun de leurs trois derniers matchs.

Toutefois, par les temps qui courent, un passage à Montréal est tout indiqué pour une équipe qui souhaite se remettre sur les rails. Jusqu’ici, il y a à peu près que les Red Wings qui n’ont pas su en profiter.

Bref, Crosby, détenteur d’une seule mention d’aide en trois rencontres cette saison, pourrait bien choisir ce moment pour éclore. D’autant plus que certaines statistiques avancées – les passes complétées dans l’enclave (3,3 par match, 5e rang dans la LNH) – tendent à prouver que ce n’est qu’une question de temps. Quand on sait, en plus, que l’enclave du Tricolore est une véritable passoire, ça pourrait donner lieu à un bon spectacle du numéro 87.

En matinée, Dominique Ducharme n’a pas trop voulu s’étendre sur la stratégie qu’il comptait adopter pour tenter de contrer l’unité du capitaine des Penguins. Il s’est contenté de dire que Nick Suzuki, Jake Evans et Christian Dvorak (qui demeure toutefois un cas incertain pour le match) pourraient l’affronter.

«Je n’aime pas avoir des oppositions trop coulées dans le béton à domicile. Je trouve que ça donne à l’autre entraîneur un trop grand contrôle sur la rencontre », a expliqué l’entraîneur du Canadien.

Néanmoins, Suzuki se dit prêt pour le défi. Le centre de 22 ans a déjà eu un bon aperçu de ce qui l’attend puisqu’il l’avait affronté dans la bulle torontoise, lors des séries éliminatoires de 2020.

« Il est différent des autres supervedettes de la ligue. Il contrôle tellement bien la rondelle. Il est intelligent, il utilise ses compagnons de trio et fonce au filet, a énuméré Suzuki. Il faut toujours savoir où il se trouve sur la glace. »

Compétition devant le filet

Photo Martin Chevalier

Cayden Primeau obtiendra un deuxième départ consécutif. Malgré la défaite à New York, l’Américain s’est très bien tiré d’affaire en repoussant 31 tirs, dont 16 au premier engagement.

«J’ai aimé la façon dont il s’est comporté devant le filet. Il a été bon. Pas seulement parce qu’il a fait de gros arrêts, mais également de la façon dont il a géré son match », a indiqué Ducharme.

Dans cette saison de misère, l’absence de Carey Price et la perte de Jake Allen pour quelques matchs pourraient ouvrir le jeu à la relève du Canadien devant le filet. Primeau, qui a connu un bon début de saison à Laval, pourrait en profiter pour acquérir de l’expérience et un certain niveau de confiance.

« C’est une situation qui peut sortir le meilleur des deux joueurs. Mais ce sont eux qui vont nous donner la réponse, a déclaré l’entraîneur-chef. Et la réponse qu’on a eue de Cayden à New York lui permet de retourner devant le filet ce soir. On verra pour samedi. La journée que Sam (Samuel Montembeault) rembarquera, ce sera à lui de garder ce filet. Ça crée cette compétition. »

Incommodé par la COVID, l’entraîneur-chef des Penguins, Mike Sullivan, n’a pas accompagné l’équipe.

