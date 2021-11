Un premier contrat entre la québécoise Innergex et Amazon

La québécoise Innergex, dont Hydro-Québec est actionnaire, vient de frapper une longue balle au pays de Joe Biden. Elle compte maintenant parmi ses clients le géant du commerce électronique Amazon.

Mercredi, la direction d’Innergex a publié un communiqué concernant le partage fiscal de son Parc solaire Amazon Ohio-Hillcrest. Une installation de 386,2 millions $ CAN et de 200 mégawatts. Les travaux pour ce chantier ont commencé en 2020 et ils sont complétés depuis le printemps dernier.

Selon nos informations, il s’agit du premier contrat entre l’entreprise de Longueuil et la multinationale américaine. En 2020, Hydro-Québec avait injecté 661 millions $ dans Innergex en échange de près de 20 % des actions.

« Indirectement, oui, Hydro-Québec détient des parts dans ce parc à travers sa participation dans notre société », répond Michel Letellier, président et chef de la direction d’Innergex.

En raison de clauses de confidentialité, la direction d’Innergex n’a toutefois pas pu confirmer que l’identité de son client était bel et bien Amazon. Dans son communiqué, l’entreprise mentionne que le contrat d’achat d’électricité est pour du « long terme » et qu’il est signé « avec une société américaine ayant une cote d’investissement de première qualité ».

Seul et unique client

Sur son site internet, Amazon fait référence à cette installation dans une section présentant ses projets solaires et éoliens à travers le monde.

Selon nos informations, Amazon serait la seule cliente du Parc solaire Amazon Ohio-Hillcrest, qui est situé dans le comté de Brown, dans l’Ohio.

Il s’agit de la plus grande installation solaire en exploitation dans cette région et du deuxième plus important parc dans le portefeuille d’Innergex.

Dans ce projet en Ohio, Innergex a injecté 150,7 millions $ CAN. L’entreprise est partenaire avec une division de Wells Fargo qui a mis sur la table 141,5 millions $ CAN. Un prêt de 94 millions $ CAN leur a également été octroyé.

Les propriétaires profiteront d’un crédit d’impôt du gouvernement américain d’environ 30 % de la valeur du projet.

Le Parc solaire Amazon Ohio-Hillcrest est composé de 606 480 panneaux.

