Un proche des Hells chez un gros vendeur de pot légal

La Sûreté du Québec a récemment alerté Ottawa sur le fait que le plus important fournisseur de cannabis de la SQDC vient d’acquérir une entreprise reliée à un proche des Hells Angels.

Le jeune entrepreneur ontarien Josh Hill multiplie les poses sur le réseau social Instagram avec des membres en règle des Hells Angels, le célèbre logo de tête de mort bien en vue.

Déjà actionnaire important du producteur de cannabis ontarien Redecan, la famille de Josh Hill fait maintenant partie des actionnaires du géant québécois du cannabis HEXO depuis que ce dernier a acheté Redecan pour 925 M$ en mai 2021.

HEXO est le fournisseur préférentiel de la Société québécoise du cannabis (SQDC), qui a le monopole de la vente du pot dans la province.

Selon nos sources policières, les clichés publiés par Josh Hill sont si troublants que le gouvernement fédéral, qui a accordé la licence de culture de cannabis d’HEXO, en a été informé.

Trois membres en règle

Sur ses publications internet dans la dernière année, dont certaines ont été retirées depuis, Josh Hill prend notamment la pose avec des individus identifiés par nos sources policières comme Dwayne Patrick Smith, Joel Rollin et Jason Hall. Il s’agit de trois membres en règle des Hells Angels de l’Ontario.

Smith a notamment été arrêté et accusé en avril à la suite d’une enquête sur le crime organisé.

Josh Hill a également évoqué la méga transaction de Redecan avec HEXO sur son compte Instagram en mai 2021 en publiant une capture d’écran d’un article du Globe and Mail y faisant référence.

« Félicitations frère », écrit un internaute.

« Irréel », commente un autre.

Deux des administrateurs actuels d’HEXO, Peter James et William Montour, avaient d’ailleurs été photographiés bras dessus bras dessous avec Josh Hill sur Instagram, avant la transaction.

Un bureau chez redecan

En réponse à une série de questions écrites portant notamment sur le rôle de Josh Hill chez Redecan, le représentant d’une firme de conseil stratégique embauchée par HEXO nous a répondu ceci :

« Il n’existe aucune relation d’affaires entre HEXO et la personne en question, que ce soit aujourd’hui ou dans le passé. HEXO opère selon les normes les plus élevées de conformité légale et réglementaire. »

Mais nous avons pu confirmer que Josh Hill a déjà eu un bureau chez Redecan. Lorsque notre Bureau d’enquête a contacté l’entreprise la semaine dernière en demandant si Josh Hill y travaille en ce moment, une réceptionniste nous a répondu que oui. Elle a ajouté qu’il n’était pas présent sur les lieux à ce moment-là.

Lors d’un second appel le lendemain, les ressources humaines ont refusé de répondre.

♦ La légalisation du cannabis a été annoncée en 2018 par le gouvernement Trudeau dans le but, notamment, d’éradiquer la présence du crime organisé dans le marché du cannabis.

Son « frère » des Hells

Sur cette photo, on aperçoit Josh Hill debout derrière le Hells Angel Dwayne Patrick Smith. La photo a été partagée sur le compte de Front_line_Affa, appartenant à Dwayne. AFFA est un sigle du groupe de motards signifiant « Angels Forever ; Forever Angels ».

Dwayne écrit « me and my brother » (« moi et mon frère » en français) en référence à Josh avec le mot clic #loyaltyispriceless (« la loyauté n’a pas de prix » en français).

Dwayne Patrick Smith a été arrêté en avril avec 27 autres personnes dans le cadre du projet Kakia de la Gendarmerie royale du Canada et la police de Durham visant le crime organisé. Il a été accusé notamment de trafic de biens criminellement obtenus. Le dossier est maintenant devant les tribunaux.

HEXO en bref

Fondée en 2013 à Gatineau. Elle s’appelait alors Hydropothecary et a obtenu sa licence de cannabis thérapeutique de Santé Canada en mars 2014.

À titre de fournisseur « préférentiel » de la SQDC, HEXO est le seul producteur à avoir décroché en 2018 un contrat d’approvisionnement de cinq ans avec la société d’État, soit 45 tonnes.

La firme a travaillé avec la société d’État pour développer des produits adaptés au marché québécois. Jusqu’à la mi-octobre, HEXO gérait l’entreposage et la distribution des achats en ligne de cannabis de la SQDC.

Redecan en bref

Fondée en 2014 en Ontario, elle a obtenu sa licence de cannabis thérapeutique en juin 2014.

Elle a été fondée par Richard Redekop, Peter James et William Montour.

Dans un communiqué de janvier 2021, l’entreprise précisait que les Hill font partie de l’équipe de propriétaires.

La famille Hill en bref

Elle est établie sur la réserve des Six Nations en Ontario. Le père de Josh Hill, Ken, est le richissime cofondateur de Grand River Enterprise (GRE), une entreprise autochtone de tabac. Ken Hill est mort en janvier dernier. Son partenaire d’affaires était Jerry Montour, père de Peter James et William Montour (Redecan).

La maison des Hill est décrite par le Toronto Star comme un manoir de 22 000 pieds carrés avec un garage digne d’un hangar d’avion qui abrite une collection de voitures de luxe.

En 2013, Josh, alors aspirant rappeur, a enregistré un single nommé Blowed avec Snoop Dogg, dans le studio d’enregistrement de son père.

Une entreprise en difficulté

HEXO connaît des difficultés financières majeures, même si elle est la plus grosse entreprise de cannabis au pays et le plus important fournisseur de la SQDC.

L’auditeur externe PwC a même exprimé un « doute substantiel sur sa capacité à poursuivre son exploitation » dans un récent rapport. La semaine dernière, HEXO a annoncé la fermeture de trois installations et le licenciement de 155 personnes.

L’action d’HEXO, qui a déjà valu 41 $ en 2019, s’échange aujourd’hui à environ 2 $, en baisse de plus de 50 % depuis le début de l’année.

Le 18 octobre, l’entreprise a annoncé le départ soudain de son fondateur et PDG, Sébastien St-Louis, dans le cadre d’une « réorganisation stratégique ».

Mauvaises décisions

Selon la chaîne télé Bloomberg BNN, le départ de St-Louis ne serait d’ailleurs pas étranger à l’arrivée de Redecan en août dernier.

En septembre, un investisseur du nom d’Adam Arviv, qui a déjà agi comme conseiller spécial pour Redecan, a en effet envoyé une lettre au conseil d’administration pour dénoncer les mauvaises décisions de St-Louis et les mauvaises performances financières d’HEXO.

Le conseil d’administration d’HEXO a ensuite, de façon unanime selon Bloomberg, voté pour écarter M. St-Louis. Ce dernier reste tout de même membre du conseil d’administration.

Finalement, c’est Scott Cooper, le PDG de Truss, la coentreprise de boisson au cannabis créée par HEXO et Molson Coors, qui a hérité du poste.

Pas des pions

L’entente pour la transaction avec Redecan comprenait aussi l’arrivée de William et Peter James Montour au conseil d’administration d’HEXO. À l’heure actuelle, Peter James y siège et William est observateur sans droit de vote d’ici son élection.

Ces dirigeants de Redecan auront un rôle majeur dans la nouvelle entreprise. Selon les termes de la transaction divulgués en mai 2021, les actionnaires de Redecan devaient se retrouver avec environ un tiers des actions d’HEXO en circulation.

