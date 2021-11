Un tapis rouge pour la réouverture du Cabaret du Casino de Montréal

C’était soir de tapis rouge jeudi pour marquer la réouverture du Cabaret du Casino de Montréal, salle qui est maintenant gérée par Gestev.

Pour relancer la machine en force, Gestev a fait appel à l’auteur-compositeur-interprète Marc Dupré, qui a créé un spectacle exclusif qui sera présenté quatre soirs de suite, jusqu’à samedi.

Plusieurs artistes vont monter sur la scène du Cabaret du Casino de Montréal d’ici la fin de l’année, dont Brigitte Boisjoli, Maxime Landry, Johanne Blouin, Marie Michèle Desrosiers et 2Frères. Les autres rendez-vous sont ceux de la revue musicale Rock Story, du spectacle Noël, une tradition en chanson, du Réveillon chez la famille Dion et de Piano Man 2 – Noël à trois.

Filiale du Groupe Sports et divertissement de Québecor, Gestev est aussi gestionnaire du Centre Vidéotron et de la Baie de Beauport, et propriétaire du Théâtre Capitole, à Québec.