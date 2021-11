Vers des tablettes vides pour le temps des Fêtes?

Près de quatre PME sur cinq dans le secteur du commerce de détail et de la construction peinent à s'approvisionner pour garnir leurs tablettes, alors que les Fêtes approchent à grands pas.

C’est ce que révèlent deux récents sondages de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), dévoilés jeudi. Le premier a été effectué en ligne entre le 5 et le 27 octobre 2021 auprès de 4 097 membres et le second s’appuie sur 841 réponses recueillies auprès de membres de la FCEI du 4 au 18 octobre.

«Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement frappent les PME au pire moment possible. Beaucoup d’entre elles comptent sur les ventes des Fêtes pour renflouer leurs caisses et se constituer un bas de laine. Malheureusement, elles font face à des pénuries, à des délais et à des augmentations de coûts», a déclaré par Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

Pour alléger le fardeau des entreprises, la FCEI demande entre autres le gel de la hausse des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) et le maintien des programmes d’aide jusqu’à ce que l’économie soit complètement rouverte et que les PME puissent à nouveau servir leurs clients en personne.

«Les problèmes d’approvisionnement touchent tous les secteurs et ne se régleront pas facilement. Les gouvernements peuvent par contre maîtriser les coûts qu’ils imposent aux PME, surtout que beaucoup d’entre elles peinent encore à rembourser leurs dettes et à redevenir rentables», a ajouté M. Guénette.

La FCEI est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d’activité et toutes les régions.

