Ville de Québec: Stevens Mélançon désigné comme président d’arrondissement de Beauport

Le conseiller municipal de Québec 21 a été reconduit à la tête de l’arrondissement Beauport.

C’est ce que le nouveau chef de Québec 21, Eric Ralph Mercier, a confirmé au Journal jeudi en fin d’après-midi. Le choix du président se fait entre les élus de l’arrondissement. Comme Québec 21 a deux élus sur trois dans Beauport, le renouvellement du mandat de M. Mélançon ne constitue donc pas une surprise.

Demain, vendredi, les trois élus de Charlesbourg devront eux-aussi choisir un président d’arrondissement. M. Mercier a confirmé au Journal qu’il sera candidat à ce poste. Or, la course s’annonce serrée. Dans cet arrondissement, il y a trois élus de trois partis politiques différents (Québec 21, Québec forte et fière et Équipe Marie-Josée Savard). Si ces trois conseillers n’arrivent pas à s’entendre sur un nom, le conseil municipal devra trancher et désigner un président d’arrondissement.

Lors de la campagne électorale, Québec fort et fière (QFF) a promis de donner davantage de pouvoirs et d’autonomie aux arrondissements.