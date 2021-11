PICARD, Berthe Fortin



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 11 novembre 2021 à l'âge de 96 ans, est décédée dame Berthe Fortin, épouse de feu monsieur Omer Picard. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Fortin et feu dame Henriette Boivin. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie, soit de 9h30 à 10h30. Les cendres seront déposées au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants : Hubert (Denise Defoy), Mariette et Christiane; son petit-fils : Mathieu Picard; sa belle-sœur Florence Fortin ainsi que sa grande amie Marie Paré. Elle a maintenant rejoint tous les membres des familles Fortin et Picard qui l'ont précédée. Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier très chaleureusement toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour l'accompagnement, le dévouement et l'attention portée envers Berthe et sa famille durant cette période difficile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec), G0A 1E0https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/