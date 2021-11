Accessoires de cuisine: faire tourner les... crêpes

Longtemps réservées au petit déjeuner, les crêpes se dégustent pourtant à toute heure de la journée ! Dans le sirop, flambées, farcies, fruitées, salées, gratinées, soufflées... Lesquelles vous font craquer ?

Plus que des crêpes !

Sur cette plaque électrique ronde de 12 pouces, crêpes et autres délices cuisent à la perfection ! Ce modèle Starfrit bénéficie d’un traitement de surface et d’un revêtement antiadhésif facilitant la préparation d’un pain Naan, de pains dorés, d’une omelette et même d’un petit déjeuner complet. Sa base ultra épaisse distribue également la chaleur tout en prévenant la déformation.

► starfrit.com > 69,99 $

Spatule géante

Faire tourner sa crêpe dans les airs n’étant pas une technique maîtrisée par tous les cuisiniers amateurs, plusieurs préfèrent l’usage de la spatule. Celle-ci, de Starfrit, est mince et flexible, puis présente la grandeur idéale pour retourner une crêpe, une omelette ou du pain doré sans dégât.

► Starfrit.com > 5,49 $

Mélangeur et distributeur de pâte

L’utilisation de la louche ou de la tasse à mesurer pour étendre la pâte à crêpe dans un poêlon peut créer un gâchis sur la cuisinière. Le mélangeur et distributeur de pâte Zyliss évitera de devoir tout nettoyer, en versant aisément la quantité de pâte désirée, et ce, d’une seule main, sans faire tomber quelques gouttes sur le comptoir.

► arescuisine.com > 33 $

Poêle réversible

La poêle à crêpes réversible Gotham Steel simplifie la préparation de crêpes dodues et de frittatas garnies, surtout au moment de les retourner pour obtenir une cuisson parfaite des deux côtés. Comprenant un revêtement antiadhésif ultradurable en titane-céramique à triple épaisseur, les aliments glissent sur sa surface. Sa composition en cuivre assure une répartition uniforme de la chaleur, tandis que sa poignée demeure toujours froide.

► Exclusivité web sur stokesstores.com > 29,99 $

Crêpière en fonte

Avec son design plat, son bord de faible hauteur et sa surface de cuisson couverte d’un émail noir satiné, cette poêle de tradition française concocte des crêpes légères, minces et bien dorées. Sa surface lisse répartit uniformément le mélange et la chaleur. L’ensemble comprend un râteau pour étendre la pâte et une spatule étroite pour retourner les crêpes.

► lecreuset.ca > 225 $