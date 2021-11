Anthony Calvillo officiellement citoyen canadien

La légende des Alouettes de Montréal Anthony Calvillo a officiellement reçu son titre de citoyen canadien, vendredi.

L’ancien quart-arrière de la Ligue canadienne de football (LCF), aujourd’hui coordonnateur offensif et entraîneur des quarts-arrière pour les Carabins de l’Université de Montréal, a vu ce moment être immortalisé par une publication faite sur le compte Twitter des plus récents champions de la Coupe Dunsmore et celui des Alouettes.

Calvillo, natif de Los Angeles, en Californie, s’est joint aux Moineaux en 1998, à titre de joueur autonome. Il a mené la formation de la Belle Province à trois titres de la Coupe Grey, en plus d’être nommé joueur le plus utile de la LCF à trois occasions. Calvillo détient aussi plusieurs records du circuit, dont celui du plus grand nombre de verges amassées par la voie des airs (79 816) et celui du plus grand nombre de passes de touché (455).

Au terme de sa carrière sur le terrain, Calvillo est demeuré au Canada en occupant quelques postes d’entraîneur avec les Alouettes, puis les Argonauts de Toronto, avant de se joindre aux Carabins en 2018.