Après 41 ans, le cabaret érotique Le Folichon change de vocation

Véritable institution à Québec, le cabaret de danseuses nues Le Folichon changera de vocation après 41 ans d’existence.

L’établissement n’a pas été vendu mais un nom différent a été enregistré au registraire des entreprises le 16 novembre dernier. Le Cabaret L’impresario devrait ouvrir très bientôt dans le même immeuble du boulevard Wilfrid-Hamel.

«Toujours le même propriétaire. On change seulement la vocation. Nous ne présenterons plus de danseuses mais plutôt de la musique live tous les soirs. La cuisine sera de tendance italienne fusionnée», peut-on lire sur la page du bar qui promet encore et toujours des soirées mémorables.

Sans surprise, la pandémie a frappé fort dans l’industrie.

Longtemps fréquentée par les joueurs des Nordiques, le bar de danseuses nues avait souligné en grand ses 35 ans en 2015.

Le président fondateur de l’entreprise Gaétan Bélanger souhaitait alors que son événement prenne des allures de retrouvailles.

Il disait alors que plus de 10 000 danseuses avaient foulé la scène du Folichon.

Les danses contact ont été légalisées en 1999 et internet a aussi porté un dur coup aux bars de danseuses nues.